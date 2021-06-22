На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства утопления подростка

Следственный комитет по Ставрополью проводит проверку по факту смерти 15-летнего мальчика. Трагедия произошла вечером 18 июня 2021 года. Подросток и его младший брат купались в реке Кума в селе Левокумском.

Когда младший брат начал тонуть, подросток попытался оказать ему помощь, но не справился с течением реки и ушел под воду.

Его брата спасли находящиеся неподалеку подростки. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители опрашивают очевидцев и родственников.