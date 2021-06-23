В Ставропольском крае появятся три новых метановых заправки

Три метановые заправки в Невинномысске, селе Этока и Минеральных Водах планируют запустить в июле. При этом инвесторы смогут рассчитывать на государственную поддержку.

На сегодняшний день на Ставрополье работают 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). К 2022 году их число должно вырасти до 28.

Развитие сети метановых заправок на Ставрополье реализуеся в рамках краевой госпрограммы «Развитие энергетики, промышленности и связи».

Субсидии инвесторам выделены Министерством энергетики РФ в рамках подпрограммы по развитию рынка газомоторного топлива госпрограммы «Развитие энергетики». Софинансирование из краевой казны составит 6% от объема субсидии на каждый объект.