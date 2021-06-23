На Ставрополье церемонии вручения аттестатов пройдут на открытом воздухе. Об этом 23 июня 2021 года сообщил министр образования края Евгений Козюра.

По его словам, церемонии во всех населенных пунктах нашего региона пройдут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что единый выпускной 2021 в крае отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции на Ставрополье. Напомним, он должен был пройти в краевом центре 26 июня.

Для выпускников нашего региона готовилась праздничная программа: парад медалистов, концерт, фейерверк и встреча рассвета.