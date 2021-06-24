На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 100 человек

Диагноз коронавирусная инфекция за сутки подтвердился у 100 человек. Число зараженных достигло 56427. За последние сутки скончались еще шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в крае от ковида достигло 1635. Губернатор выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день болезнь победили 90 человек.

Всего на Ставрополье выздоровели 53485.

- Распространению коронавируса помогает противостоять вакцинация. Но пока он все еще представляет угрозу для здоровья людей. И соблюдение мер профилактики важно, чтобы избежать пагубных последствий. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.