Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще шесть человек. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- К сожалению, за минувшие сутки произошло и несколько летальных исходов. Глубокие соболезнования родным и близким скончавшимся пациентов, - обратился он к землякам.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 1635 человек. Растет и число зараженных. За вчерашний день заболело еще 100 человек.

Больше всех зараженных зафиксировано в краевом центре.