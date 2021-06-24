Жительница Ставрополья скрыла от налоговой более 4 млн рублей

Жительница Ессентуков подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина в апреле 2019 года продала недвижимое имущество. После сделки она в налоговый орган декларацию не предоставила, что привело к неуплате налога на доходы физических лиц на сумму более 4 миллионов рублей.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.