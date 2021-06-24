На Ставрополье развернут дополнительные круглосуточные пункты вакцинации

На Ставрополье наметился рост темпов вакцинации, сообщила на брифинге в правительстве края замминистра здравоохранения Наталия Звягинцева. В связи с этим минздрав планирует увеличить число круглосуточных пунктов вакцинации.

- Этот вид пунктов оказался очень востребован. В течение ближайших двух-трех недель они должны появиться также в западной и восточной зонах края. Так, в западной части рассматриваются предложения открыть пункты на базе Новоалександровской Красногвардейской и Труновской больниц, на востоке - на базе Буденновской, Нефтекумской и Левокумской больниц, - сообщила Наталия Звягинцева.

Напомним, что в регионе сегодня работает четыре пункта круглосуточной вакцинации: в Невинномысской, Курской, Андроповской и Железноводской больницах.

Всего в крае развернуто 115 стационарных прививочных пунктов и 134 мобильные бригады. Прививочная кампания проходит в крупных торговых центрах и на рынках муниципальных образований.

Налажена доставка к местам проведения иммунизации людей старшего поколения и проживающих в отдаленных территориях. Для инвалидов и людей с хроническими заболеваниями организована вакцинация на дому.

Первую дозу вакцины в крае сегодня получили 315 тыс. человек - это практически четверть населения, подлежащего иммунизации для выработки коллективного иммунитета. Четверть миллиона ставропольцев полностью завершили вакцинацию двумя компонентами препаратов.

Населению региона сегодня доступны три вида вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Эпиваккорона» (Вектор) и «Ковивак» центра им. Чумакова. Ожидается получение четвертой вакцины - «Гам-Ковид-Вак Лайт» («Спутник Лайт»), которая хорошо подходит для иммунизации молодых групп населения и ревакцинации. В крае сформирован достаточный резерв вакцины, чтобы привить всех желающих. Всего в регион поступило 347 тыс. доз, в ближайшие недели дополнительно поступят новые партии.

Записаться на прививку можно на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, а также по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».