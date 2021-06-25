В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 108 человек

К этому часу количество тех, кто смог справиться с болезнью превысило уже 53,5 тысячи человек. В том числе, вчера из-под наблюдения медиков выписали 87 выздоровевших пациентов.

Но инфекция пока не думает отступать. Подтверждены новые факты заболевания. За сутки диагноз подтвердился еще у 108 человек. Число зараженных достигло 56535.

За сутки скончались еще шесть пациентов у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 1641.

- Ситуация не изменится до тех пор, пока в крае не будет сформирован коллективный иммунитет. А для этого темпы вакцинации должны вырасти значительно. Запасы вакцины в крае есть и записаться на прививку несложно. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор края к землякам.