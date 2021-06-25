Молодой ставрополец надругался над 75-летней старушкой, чтобы украсть ее телефон

В Нефтекумске СКР завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство женщины

25-летний житель Нефтекумска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, разбое и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставрополью. По данным ведомства, инцидент произошел ночью

14 января 2021 года. Молодой человек проник в дом к 75-летней женщине, где сначала надругался над ней, потом требовал у нее деньги, избивая пенсионерку. Чтобы скрыть совершенное преступление злоумышленник попытался убить пожилую женщину и несколько раз ударил стволом ружья по ее голове.

Пенсионерка потеряла сознание, парень похитил ее мобильный и сбежал. К счастью, потерпевшая самостоятельно пришла в сознание и вызвала скорую помощь. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Расследование уголовного дела завешено. Собранные доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения.