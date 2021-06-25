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Происшествия25 июня 2021 14:14

Начинается суд над девятиклассником из Осетии, угрожавшим взорвать школу

Днем 15 мая 2021 года 15-летний подросток отправил анонимное сообщение о готовящемся теракте
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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На фото: школа в Ардоне

На фото: школа в Ардоне

Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СКР по Северной Осетии предъявлено окончательное обвинение 15-летнему подростку из Ардона. В 12:15 часов 15 мая 2021 года девятиклассник отправил анонимное сообщение с сотового о готовящемся теракте в общеобразовательной школе №4 своего города, находясь в ней же. Судить его будут по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

- Сообщил заведомо ложные сведения о заминировании указанной школы и необходимости эвакуации людей, в противном случае пригрозил привести взрывное устройство в действие, - комментируют в пресс-службе ведомства. - Незамедлительно принятыми правоохранительными органами мерами на территории школы № 4 взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Из школы и близлежащих домов в тот день вывели больше 180 человек.