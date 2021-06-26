На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 116 человек. Число зараженных в регионе достигло 56651. За вчерашний день скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом.

Число умерших на Ставрополье от ковида достигло 1647. За весь период болезнь в крае сумел преодолеть уже 53651 пациент.

Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано почти 1 миллион 974 тысячи тестов.

- Коронавирус все еще опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае ежедневно пользуется все больше людей. Спасибо всем, кто проявляет сознательность! Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.