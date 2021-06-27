В Дагестане введен полный запрет на посещение пациентов в COVID-госпиталях

Министр здравоохранения Дагестана заявила о введении в регионе полного запрета на посещение пациентов с подтвержденным коронавирусом в больницах и усилении мер санитарно-противоэпидемического режима. Причем не только в COVID-госпиталях, но и в поликлиниках. Приказ Татьяна Беляева огласила во время видео-конференц связи с главными врачами медучреждений Дагестана. Отметив, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике в настоящий момент стала "крайне напряженной". По ее словам, ежедневная госпитализация превысила 300 человек, а количество коек для пациентов с ковидом достигло 3 тысяч.

- Во многих отдаленных районах республики в этом году появились аппараты КТ - проводите исследования в круглосуточном режиме и жителям своего района, и соседних территорий. Активно работает санавиация - при необходимости подавайте заявку на вылет санитарного самолета и эвакуацию пациентов, - добавила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.