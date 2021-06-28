На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 128 человек

За вчерашний день коронавирусом заболело 128 человек. Число зараженных достигло 56905. За сутки выздоровели 48 человек. Скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Всего за весь период пандемии выздоровели – 53750. А число умерших достигло 1659. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. За весь период в крае проведено более 1 миллиона 984 тысяч исследований на коронавирус. Каждый выявленный факт заражения берется на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - рассказал Владимир Владимиров.