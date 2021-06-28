Зачем и кому стоит делать физиопроцедуры: советы врача Ставропольской краевой клинической больницы

Массаж - важнейшая часть физиотерапии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Термином «физиотерапия» называют медицинскую помощь людям, которые из-за травм, болезней или в силу возраста испытывают трудности при движении или выполнении повседневных действий. Часто — это один из видов комплексной реабилитации пациента при тяжелых травмах и поражениях нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Физиотерапия показана пациентами, проходящим реабилитацию после инсульта, серьезных травм позвоночника и головы, операций, протезирования, инфекционных заболеваний, например, коронавируса.

О том, какие методы физиотерапии существуют, при каких заболеваниях и отклонениях их стоит применять, как уберечь себя от необходимости лечиться у физиотерапевта — об этом рассказала врач-физиотерапевт Ставропольской краевой клинической больницы Светлана Попова.