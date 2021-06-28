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Здоровье28 июня 2021 10:14

Зачем и кому стоит делать физиопроцедуры: советы врача Ставропольской краевой клинической больницы

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставрополья в рамках акции «За здоровье!»
Виталий КЛИМОВВиталий КЛИМОВ
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Массаж - важнейшая часть физиотерапии.

Массаж - важнейшая часть физиотерапии.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Термином «физиотерапия» называют медицинскую помощь людям, которые из-за травм, болезней или в силу возраста испытывают трудности при движении или выполнении повседневных действий. Часто — это один из видов комплексной реабилитации пациента при тяжелых травмах и поражениях нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Физиотерапия показана пациентами, проходящим реабилитацию после инсульта, серьезных травм позвоночника и головы, операций, протезирования, инфекционных заболеваний, например, коронавируса.

О том, какие методы физиотерапии существуют, при каких заболеваниях и отклонениях их стоит применять, как уберечь себя от необходимости лечиться у физиотерапевта — об этом рассказала врач-физиотерапевт Ставропольской краевой клинической больницы Светлана Попова.

Зачем и кому стоит делать физиопроцедуры
Советы врача Ставропольской краевой клинической больницы Светланы Поповой