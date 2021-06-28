В Железноводске на строительстве детской площадки украли 800 тысяч рублей

Инцидент произошел в Железноводске. Там один из индивидуальных предпринимателей заключил контракт по обустройству детской площадки в поселке Иноземцево. Сумма контракта составила свыше трех миллионов рублей.

Чтобы получить незаконную прибыль, мужчина указал недостоверные сведения об объемах выполненных работ в разрез проектно-сметной документации.

Правоохранители провели судебно-техническую экспертизу. Ее заключение подтвердило, что стоимость работ незаконно завышена более чем на 800 тысяч рублей.

Так, злоумышленнику обманным путем удалось похитить деньги, выделенные в рамках краевой программы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.