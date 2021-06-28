Житель Ставрополья заплатит штраф за скрытие информации о теракте

Героем этой истории стал житель Ставрополья Арсен Гусейнов 2001 года рождения. Он был курсантом Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России.

Парень в соцсети Instagram установил и поддерживал контакт с членом запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Он, зная о совершении преступления, не сообщил данные сведения в органы власти. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Несообщение о преступлении».

Суд признал молодого человека виновным в этом преступлении и приговорил к штрафу 30 тысяч рублей.