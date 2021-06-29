Хулиган, обливший клеем девушку в Ставрополе, предстанет перед судом

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о конфликте, произошедшем в мае в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

21-летний житель соседней республики, снимая все на камеру, на эскалаторе облил девушку клеем. Ущерб от порчи одежды оценен в 7 тысяч рублей. После общественного резонанса парня задержали, по требованию прокуратуры против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений".

- В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры.