Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 10:43

Хулиган, обливший клеем девушку в Ставрополе, предстанет перед судом

Его обвиняют в порче имущества
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о конфликте, произошедшем в мае в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

21-летний житель соседней республики, снимая все на камеру, на эскалаторе облил девушку клеем. Ущерб от порчи одежды оценен в 7 тысяч рублей. После общественного резонанса парня задержали, по требованию прокуратуры против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений".

- В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Появилось видео задержания хулигана, облившего девушку клеем в торговом центре Ставрополя