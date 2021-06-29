Последствия ливня и ветра устраняют в селах Ставрополья

Ночью на 29 июня в Арзгирском округе выпало более 50 мм осадков за короткий промежуток времени в сочетании со шквалистым ветром.

Специалисты уже начали комиссионные обследования территорий района для оценки реального положения дел после стихии. Об этом сообщил глава округа Алексей Палагута.

Сейчас в Арзгирском округе занимаются уборкой деревьев, которые повалил шквалистый ветер.

Тем временем спасатели ликвидируют последствия проливного дождя. Так, глава округа разместил фото, где на кадрах видно, что в домах селян откачивают воду из подвала.