Глава села на Ставрополье скончался на велопрогулке с женой

В Туркменском районе Ставрополья скончался глава села Казгулак Юрий Медведев. Спустя два месяца после смерти в сети появилось сообщение, в котором предполагали, что чиновник умер от побочного эффекта вакцины. Фейковую информацию пришлось опровергать глава района Геннадию Ефимову.

Медведев скончался еще 17 апреля 2021 года во время велопрогулки с супругой. У 57-летнего мужчины случился разрыв аневризмы аорты.

- За 9 дней до этого Юрий Иванович, как и мы все, сделал прививку от коронавируса. Чувствовал себя нормально, вёл активный образ жизни, - написал Ефимов.