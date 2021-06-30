В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 7 человек

На Ставрополье продолжают умирать люди с диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в крае достигло 1673.

- В целом, ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью. Пользуйтесь возможностью сделать прививку от коронавируса. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.

Число зараженных в крае достигло 57181.За сутки выявили еще 142 случая.