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Общество30 июня 2021 8:29

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 7 человек

Число зараженных в крае достигло 57181.За сутки выявили еще 142 случая
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжают умирать люди с диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в крае достигло 1673.

- В целом, ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью. Пользуйтесь возможностью сделать прививку от коронавируса. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.

Число зараженных в крае достигло 57181.За сутки выявили еще 142 случая.