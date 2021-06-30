Путин пообещал помочь селекционеру из Ингушетии с арендой земли для овец

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Житель Назрани, Республика Ингушетия обратился на «Прямую линию» президента России Владимира Владимирова. Обратившийся житель Северного Кавказа занимается селекцией овец и просит помочь с арендой земли.

- Хоть самой непригодной, - попросил фермер.

- Что касается оказания помощи, я обязательно переговорю с руководителем республики Ингушетия. Там, на Северном Кавказе земля дорого стоит. Но поскольку человек занимается конкретным и очень важным делом – селекцией овец, то ему она необходима. Это - то на что мы в последнее время обращаем все больше внимания, это чрезвычайно важная работа. Мы делаем только первые шаги в этом направлении. Люди, которые занимаются селекцией крупного скота, нуждаются в поддержке. Я обязательно поговорю с руководителем республики, - пообещал Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 30 июня 2021 года Владимир Путин проводит свою 18-ю «Прямую линию». В 12:00 ппрезидент начал в прямом эфире отвечать на вопросы граждан. Общается с людьми он не из Кремля, а из Центра международной торговли.