Турция заинтересовалась ставропольским мясом и минералкой

Представители ставропольского бизнеса, сотрудники Торгового представительства России в Турции и представители Российского экспортного центра провели онлайн-переговоры.

Краевые предприятия презентовали свою продукцию - товары агропромышленного комплекса, легкой и перерабатывающей промышленности, а также сферы IT-технологий. В первую очередь, турецкие партнеры заинтересовались халяльной продукцией и минеральной водой.

- В настоящий момент прорабатываются вопросы поставок в Турцию мяса баранины и птицы, - уточнили в пресс-службе Минсельхоза СК.

Кстати, в прошлом году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края (в основном подсолнечного масла и сахара) в Турцию составил 3,7 млн долларов США. Всего же экспорт из нашего региона в Турцию достиг почти 33 млн долларов США - помимо товаров АПК, активно поставлялась продукция химической и перерабатывающей промышленности.