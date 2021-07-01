Силовики Ингушетии начали проверку сообщения об избиении ребенка-инвалида в интернате

В СУ СК России по Ингушетии сообщили, что следователи начали проверку информации об избиении 11-летнего мальчика-инвалида в интернате для детей с психическими отклонениями. На видео, которое появилось в соцсетях, видна потасовка между якобы воспитателем Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей и подопечного.

- Установлено, что изображенные на видеозаписи лица являются опекаемыми учреждения, страдающие тяжелыми формами психического расстройства, - рассказали в ведомстве.

Ролик разошелся и вызвал негодование общественности. Администрация учреждения оперативно записала видео-обращение. Они утверждают, что видео снимали недобросовестные люди, а все происходящее - вовсе не драка.

- Все это происходит в игральной комнате, они между собой играют. То, что пишут в соцсетях, как это там выставлено, - неправда. Никакой злобы со стороны этих опекаемых нет, тем более со стороны нянечек и воспитателей нет никакого избиения. Это все видно, просто надо внимательно посмотреть это видео, - заявила замдиректора дома-интерната по воспитательной работе Малика Даурбекова.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2021 года. Сейчас следователи устанавливают степень ответственности учреждения в драке подопечных.