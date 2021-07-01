В Дагестане массово умирает рыба из-за сильных ветров

Пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства зафиксировала массовую гибель рыбы в акватории Каспийского моря у берегов Дагестана. В основном пострадали сазаны и караси.

Как отметили специалисты, невозможно подсчитать количество мертвых рыб, потому что их тела нашли на территории более 100 гектаров.

- Предполагаемой причиной гибели рыбы является воздействие приливно-отливного течения в прибрежной части Каспийского моря, спровоцированного сильными ветрами, когда сначала вода вместе с рыбой заливает побережье, а потом резко отходит обратно, а рыба остается в быстро высыхающих углублениях, - сказано в сообщении.