На Ставрополье за сутки выявили 159 новых случая заболевания COVID-19

В Ставропольском крае, по данным местного оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 159 новых случаев заболевания. Как уточняет глава штаба, губернатор региона Владимир Владимиров, ежедневно проводится свыше 5,5 тысяч тестов на COVID-19, с начала пандемии сделано их больше 2,6 млн.

При этом глава Ставрополья предупреждает, что коронавирус по-прежнему опасен. За последние 24 часа с подтвержденным диагнозом скончались семь человек. За весь период - 1686 летальных исходов. Выздоровели за сутки 103 пациента. Уже 54104 жителя края победили болезнь с начала пандемии.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Желающих сделать прививку все больше. Только за последние сутки первый компонент получили около 12 тысяч человек, а в целом за все время - более 363 тысяч, - добавил Владимиров.