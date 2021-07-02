Экс-директор ставропольской фирмы пойдет под суд по делу о пшеничных колосках

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о растрате на 6,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На скамье подсудимых окажется бывший директор фирмы. Мужчина заключил контракт с другой фирмой на оказание услуг по приемке, подработке, хранению и отпуску зерновых и технических культур. Согласно взятым обязательствам, подсудимый должен был хранить у себя урожай 2018 года и потом организовать транспортировку. Пока зерно хранилось в амбарах фирмы, директор приказывал вывозить его на мельницу, которая принадлежала ему. В общей сложности он украл 450 тысяч килограмм сельхозяйственной культуры, которую переработали в муку и продали нелегально. Ущерб оценен в 4,8 млн рублей.

Впоследствии обвиняемый повторил махинацию. На этот раз удалось вывести 146 тысяч килограмм пшеницы и получить с нее прибыль в 1,3 млн рублей.

- В прокуратуре Ставропольского края были изучены материалы уголовного дела и имеющиеся в них доказательства, квалификация вмененного деяния в надзорном ведомстве признана обоснованной. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении.