26-летняя жительница Ставрополья стала подозреваемой в убийстве мужа

На Ставрополье в отношении 6-летней жительницы поселка Комсомолец завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по краю, подозреваемая задержана и ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Следствием установлено, что вечером 11 июня текущего года в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами на бытовой почве возникла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла ножом потерпевшему один удар в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, - комментируют в ведомстве.