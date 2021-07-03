Жительница Ставрополья погибла в Кабардино-Балкарии, упав с фуникулера

В горах Кабардино-Балкарии погибла 48-летняя ставропольчанка. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило 3 июля, после 10 часов. В нем говорилось, что в Эльбрусском районе, ущелье Адыр-Су, с подъёмного механизма для автомобилей сорвался в обрыв Reno. Внутри находилась женщина, она скончалась на месте.

Фото с места ЧП: УМЧС по КБР

- На место происшествия работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России с в количестве 10 человек и 3 единицы техники, а также пожарно-спасательная часть №26 в количестве 7 человек и 1 единица техники, - сказано в оперативном сообщении МЧС.

Причины происшествия выясняются.