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Происшествия3 июля 2021 11:21

Жительница Ставрополья погибла в Кабардино-Балкарии, упав с фуникулера

Женщина скончалась на месте
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В горах Кабардино-Балкарии погибла 48-летняя ставропольчанка. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.

Иномарка сорвалась в пропасть с фуникулера в Кабардино-Балкарии

Сообщение о ЧП поступило 3 июля, после 10 часов. В нем говорилось, что в Эльбрусском районе, ущелье Адыр-Су, с подъёмного механизма для автомобилей сорвался в обрыв Reno. Внутри находилась женщина, она скончалась на месте.

Фото с места ЧП: УМЧС по КБР

Фото с места ЧП: УМЧС по КБР

- На место происшествия работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России с в количестве 10 человек и 3 единицы техники, а также пожарно-спасательная часть №26 в количестве 7 человек и 1 единица техники, - сказано в оперативном сообщении МЧС.

Причины происшествия выясняются.