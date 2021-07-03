Выходные в Ставропольском крае закончатся дождем

В Ставропольском крае в воскресенье пойдет дождь, возможна гроза, следует из данных Гидрометцентра.

Погода в Ставропольском крае на 3-5 июля. Фото: Гидрометцентр Ставропольского края

В субботу осадков не ожидается, температура поднимется до 38 градусов. Ночью в некоторых районах Ставрополья погода начнет ухудшаться. Днем непогода распространится и к вечеру достигнет Ставрополя. В понедельник осадки продолжатся, температура упадет до 28-31 градусов.

Во многих районах Ставропольского края остается третий (средний) уровень пожароопасности. Низкий класс только в Предгорном районе и городах Кавказских Минеральных Вод, а высокий и чрезвычайный - на севере региона.