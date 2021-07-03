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Общество3 июля 2021 12:38

Выходные в Ставропольском крае закончатся дождем

Об этом говорят данные Гидрометцентра
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае в воскресенье пойдет дождь, возможна гроза, следует из данных Гидрометцентра.

Погода в Ставропольском крае на 3-5 июля. Фото: Гидрометцентр Ставропольского края

Погода в Ставропольском крае на 3-5 июля. Фото: Гидрометцентр Ставропольского края

В субботу осадков не ожидается, температура поднимется до 38 градусов. Ночью в некоторых районах Ставрополья погода начнет ухудшаться. Днем непогода распространится и к вечеру достигнет Ставрополя. В понедельник осадки продолжатся, температура упадет до 28-31 градусов.

Во многих районах Ставропольского края остается третий (средний) уровень пожароопасности. Низкий класс только в Предгорном районе и городах Кавказских Минеральных Вод, а высокий и чрезвычайный - на севере региона.