Почти 300 детей-инвалидов посещают детские сады Ставрополя

Глава Ставрополя Иван Ульянченко распорядился усилить работу по созданию необходимых условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Об этом сообщает пресс-службе администрации города.

Так, по данным городской мэрии, в прошлом году школы города посещали 711 детей-инвалидов и 375 – с ограниченными возможностями здоровья. В ресурсном классе школы № 50 знания получили 8 детей с аутистическим расстройством.

Отмечается, что в обучении детей помогали специалисты и тьюторы.

Детские сады на данный момент посещают 297 детей-инвалидов и 1862 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для таких деток в Ставрополе открыты 90 групп компенсирующей направленности и 25 – комбинированной с адаптированными образовательными программами.

Для детей с ограниченными возможностями в 37 образовательных учреждениях установлены пандусы, в 9 есть специализированный лифт, а в 6 – спецподъемники. Для маломобильных групп в 4 школах и 8 детских садах на каждом этаже здания находятся санитарные комнаты с кнопками экстренного вызова.

- В рамках выделенных ассигнований в этом году, по поручению главы города, в 10 дошкольных учреждениях расширили дверные проемы в санузлах и на путях движения, отремонтировали откосы, - сообщает пресс-служба мэрии.