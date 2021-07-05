На Ставрополье на четверть увеличили производство молока

На Ставрополье за четыре года, с 2016 по 2020 год, увеличили объем производства молока на 26% с 38 тыс. тонн до 48 тыс. тонн. Объем вырос в том числе и благодаря труду местных фермеров, которые получали гранты от Минсельхоза края. Так, за 5 лет в хозяйствах увеличили производство сырого молока с 0,5 тыс. тонн до 9,3 тыс. тонн.

- За последние девять лет в крае было выделено 2,1 млрд рублей на развитие семейных ферм при средней сумме гранта 9,8 млн рублей. Только в этом году восемь победителей конкурсного отбора разделили между собой грантовый фонд в размере 100 млн рублей, и семь из восьми выигравших семейных ферм планируют вложить средства в развитие именно молочного животноводства, - передает пресс-служба Минсельхоза СК слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктора Фетисова.

В ведомстве отметили, что фермеры, которые получили в этом году поддержку, за пару лет смогут увеличить объемы производства молока в 5 раз.

- Семейные фермы, получившие грант в этом году, благодаря господдержке за два года увеличат производство молока почти в 5 раз. За счет грантовой системы, субсидий на производство молока и закупку племенного молочного поголовья Ставропольский край будет ежегодно наращивать мощности. В 2023 году мы должны производить уже 530 тыс. тонн молока, что на 5% больше, чем в 2020 году, - сообщил и.о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.