На Ставрополье серийный вор-домушник пойдет под суд за 34 кражи

Дело жителя Пятигорска, который ограбил 37 человек, направят в суд. Ему вменяют кражу личного имущества и незаконное приобретение и похищение оружия.

Он уже не раз был судим за подобные вещи. По данным следствия, он проник в 34 дома и украл ценные вещи: брендовую одежду, золото, технику и т.д. После мужчина все сбывал, всего ему удалось "заработать" около 10 миллионов рублей.

Вор орудовал в в Ставрополе, Шпаковском округе и городах Кавминвод. Полиция задержала его на съемной квартире после очередного "дела". Преступник пытался уйти от следствия, заметая следы: он выбрасывал обувь, в которой совершал кражи.

Также мужчина приобрел и хранил пистолет Макарова и 10 штатных боеприпасов к нему. Кроме того, он прятал похищенные четыре пистолета и 286 различных патронов. Дело домушника рассмотрит Минераловодский городской суд.