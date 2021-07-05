Пожар на Ставрополье уничтожил больше 7 тысяч кв метров посевов пшеницы и гороха

В ПАСС Ставропольского края рассказали, что в полях у дороги Ставрополь - Ростов-на-Дону случился пожар, в котором сгорели более 7 тысяч квадратных метров пшеницы и гороха.

Очаг возгорания заметил тракторист, который работал на поле. Вспыхнула тележка с погруженным сеном, которую мужчина постарался как можно скорее увезти с поля. Однако, огонь все же перекинулся на сельхозкультуры.

В итоге пострадали 350 квадратных метров посевов пшеницы и 7350 квадратных метров гороха. На место сразу выехала пожарная бригада.