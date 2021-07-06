Еще 166 человек заразились коронавирусом на Ставрополье

За минувшие сутки число больных коронавирусом на Ставрополье выросло до 58163 жителей (+166). Именно столько человек заразились Covid-19 с начала пандемии. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров. Скончались за последние 24 часа еще 7 пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов достигло 1712 случаев. Выздоровели за сутки 64 жителя. Уже 54287 человек победили болезнь. Как отмечает глава региона, прививку от ковида сделали уже почти 389 тысяч человек.