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Происшествия6 июля 2021 12:49

Прокуратура проверит ЧП с 2-летним ребенком в Ессентуках

Мальчик выжил после падения с окна
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура проводит проверку ЧП, случившегося накануне в Ессентуках. Двухлетний ребенок выпал с окна второго этажа. Мальчика увезли в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По данному факту 04 июля текущего года прокуратурой города Ессентуки незамедлительно организована проверка. Надзорники выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.