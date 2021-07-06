Прокуратура проверит ЧП с 2-летним ребенком в Ессентуках

Прокуратура проводит проверку ЧП, случившегося накануне в Ессентуках. Двухлетний ребенок выпал с окна второго этажа. Мальчика увезли в больницу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По данному факту 04 июля текущего года прокуратурой города Ессентуки незамедлительно организована проверка. Надзорники выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.