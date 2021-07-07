В Невинномысске 1 сентября откроется филиал Северо-Кавказского медколледжа

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

В Невинномысске готовятся к началу учебного года в филиале Северо-Кавказского медколледжа. Уже 1 сентября, как сообщал глава города Михаил Миненков, он откроет двери для новых студентов, планирующих связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с медициной.

Сейчас в здании по улице Чкалова, 67 полным ходом идет ремонт. В учебных классах и просторных коридорах шпаклюют стены, стелят новые полы, меняют электрические приборы. Ремонт практически капитальный.

Все работы контролирует лично директор медицинского колледжа Станислав Наумов. По его словам, студентам у них понравится. Здание - атмосферное, и прилегающая территория - просторная. На улице будут проходить праздники и спортивные мероприятия.

Приемная кампания продолжается! Если вам откликается тема медицины, значит, пора обратиться в приемную комиссию по телефонам: (8652) 99-88-97; (8652) 99-88-96.

Кроме того, подробную информацию вы можете узнать в аккаунте Instagram: www.instagram.com/nevmedcollege/