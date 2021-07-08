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Происшествия8 июля 2021 10:02

На Ставрополье водитель «Лады» погиб, вылетев на встречку под КамАз

28-летний житель Андроповского района скончался по дороге в больницу
Алина МАКСИМОВА
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Смертельное ДТП произошло в Степновском районе Ставрополья. По данным краевого управления Госавтоинспекции, к трагедии привело нарушение правил обгона.

По предварительным данным, днем 7 июля на трассе «Зленокумск – Соломенское – Степное» водитель «Лады» пошел на обгон, выехав на встречную полосу. 28-летний житель Андроповского района не рассчитал расстояние до машины на встречной полосе и столкнулся с грузовиком.

Водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. За последние два года он не раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дороге.

По факту ДТП проводится проверка.