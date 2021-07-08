На Ставрополье реабилитацию после коронавируса прошли свыше 4,2 тысячи человек

В здравницах Ставрополья реализуются программы реабилитации пациентов после перенесенного коронавируса.

В этой работе задействованы более 20 медицинских и санаторно-курортных организаций. Значительная их часть – на Кавказских Минеральных Водах, - сообщил глава региона Владимиров на своей странице в Инстаграм.

По словам губернатора, с прошлого года реабилитацию прошли свыше 4,2 тысячи человек, переболевших коронавирусом и пневмонией.

Помимо этого, в крае запущен проект по оказанию психологической поддержи медикам из «красных зон». К проекту присоединись порядка 1 500 медработников.