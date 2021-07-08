Стало известно, где в Ставропольском крае чаще разводятся

Чаще всего в Ставропольском крае разводятся жители региональной столицы. Соответствующие данные краевого ЗАГС за первый квартал 2021 года оказались в распоряжении сайта stav.kp.ru.

В Ставрополе зарегистрировали 723 развода. Следом идут Пятигорск (271), Георгиевский (219) и Минераловодский (195) округа. В пятерку замыкает Шпаковский район, где расторгли брак 183 пары. Больше ста случае разрыва также выявили в Невинномысске (148), Ессентуках (138), Предгорном районе (128), Кисловодске (125), Буденновском районе (123) и Изобильненском округе (102).

Меньше браков расторгли в Арзгирском (18) и Степновском (17) районах.

Отметим, что всего в Ставропольском крае за январь-апрель 2021 года расторгли 3471 брак, а заключили - 3377. Соотношение сейчас негативное, но после лета оно изменится.