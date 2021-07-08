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Происшествия8 июля 2021 20:14

В Дагестане уволили сразу 10 чиновников за кумовство

Проверка показала, что глава района назначил на должности тех, кого хотел
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что после проверки уволили 10 сотрудников администрации Цумадинского района республики. Их всех без конкурса назначил глава ведомства.

Было несколько свободных вакансий на разные должности, по закону нужно проводить конкурс среди нескольких кандидатов. Однако глава муниципалитета распорядился иначе: в августе 2020 года он назначил местного жителя ведущим специалистом управделами МР "Цумадинский район".

Также он поступил с 9 другими вакансиями. Прокуратура провела проверку и уволила всех ставленников главы администрации.