В горах Карачаево-Черкесии застряли 39 туристов, среди которых дети

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии сообщили, что 39 туристов застряли на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса. Они были там на экскурсии, когда разрушилась автомобильная переправа.

- Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью альпинистского снаряжения проводят работы по эвакуации туристов, - сказано в сообщении ведомства.

Из-за сильных дождей повысился уровень воды в реке Подорванке, которая соединяется "большую землю" с территорией комплекса. Через нее есть автомобильная переправа, мост, который оказался смыт водой.

Туристы, среди которых были дети, оказались отрезаны от мира. К счастью, никто не пострадал, но это оказалось сильным потрясением для них.