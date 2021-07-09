Ставрополец заплатит почти миллион за производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском крае вынесен приговор производителю контрафактного алкоголя. В результате совместной операции сотрудников Управления ФСБ по СК и регионального МВД было изъято 3900 л немаркированной алкогольной продукции, 15000 л этилового спирта в пластиковых емкостях, а также различные другие предметы, необходимые для выпуска подделок - пустые бутылки с этикетками, пробки, фасовочные ящики, кустарная линия розлива.

Против владельца всего этого добра завели уголовное дело по трем статья - за незаконный оборот алкоголя, за нарушение правил маркировки и за использование чужого товарного знака.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе УФСБ по СК, Красногвардейским районным судом признан мужчину виновным во всех перечисленных преступлениях и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 910 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.