Символ ТОСЭР «Невинномысск» зарегистрирован в качестве товарного знака

Невинномысск является территорией опережающего социально-экономического развития

Символика ТОСЭР «Невинномысск» зарегистрирована в качестве товарного знака. Бренд объединяет не только резидентов территории, но и все предприятия, некоммерческие организации и просто активных людей, развивающих город.

- Логотип символизирует Невинномысск. Основной его элемент – буква Y, как слияние рек Кубань и Большой Зеленчук, вписанная в название города. По берегам рек расположились жилая зона и промышленная с одной стороны и лесопарковая с другой. На логотипе размещена и информация о географических координатах, а также расшифровано сокращение (ТОР), - рассказал глава города Михаил Миненков у себя в Instagram.

Всем предприятиями Невинномысска предложили размещать товарный знак ТОСЭР «Невинномысск» на безвозмездной основе на своей продукции. Это повысит узнаваемость на рынке и потребительский интерес, считает глава города. Администрация города готова заключить с производителями соответствующее соглашение.

Напомним, что Невинномысск является территорией опережающего социально-экономического развития. По словам Михаила Миненкова, особый статус резидента уже имеют 27 организаций, успешно реализующие инвестиционные проекты в ТОСЭР «Невинномысск».

Глава города обращает внимание, что произведенную в Невинномысске продукцию знают не только в России, но и за рубежом. Больше 30 предприятий успешно экспортируют свои товары. И это касается не только химической промышленности, но также легкой и пищевой отрасли, сельского хозяйства, логистики и других областей производства.

Кроме того, Невинномысск на протяжении 3 лет входит в десятку лучших инновационных моногородов страны.