Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 14:13

В Ставрополе 10 июля откроется ярмарка выходного дня на Куйбышева

Местные жители смогут купить качественное мясо и молоко
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В субботу 10 июля по улице Куйбышева в Ставрополе стартует ярмарка выходного дня. Она проходит в рамках акции "Покупай ставропольское!" и даст возможность закупить качественные продукты местного производства. Об этом сообщила мэрия Ставрополя.

Продавцы будут на месте с 8:00 до 16:00. Жители города могут купить колбасы, мясо, молочные продукты, мед, рыбу, овощи и т.д. На ярмарке будут представлены только местные производители.

Напомним, Ставропольский край славится развитым аграрно-промышленным комплексом. В регионе выращивают самые разные сельхоз культуры на открытом и закрытом грунтах. Также власти края постоянно поддерживают аграриев и стимулируют их к развитию сельского хозяйства.