В Ставрополе 10 июля откроется ярмарка выходного дня на Куйбышева

В субботу 10 июля по улице Куйбышева в Ставрополе стартует ярмарка выходного дня. Она проходит в рамках акции "Покупай ставропольское!" и даст возможность закупить качественные продукты местного производства. Об этом сообщила мэрия Ставрополя.

Продавцы будут на месте с 8:00 до 16:00. Жители города могут купить колбасы, мясо, молочные продукты, мед, рыбу, овощи и т.д. На ярмарке будут представлены только местные производители.

Напомним, Ставропольский край славится развитым аграрно-промышленным комплексом. В регионе выращивают самые разные сельхоз культуры на открытом и закрытом грунтах. Также власти края постоянно поддерживают аграриев и стимулируют их к развитию сельского хозяйства.