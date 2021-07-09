В Георгиевске вынесли приговор по делу о краже денег на благотворительность

Георгиевский городской суд закончил рассмотрение дела о краже денег, которые собирали на благотворительность. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, сказано в сообщении.

Суд установил, что У. представилась в музее волонтером. Женщина, которая проводила выставку кукол, сказала, что хочет пожертвовать выручку для лечения больного ребенка или отдать их на благотворительность в специальный фонд. Она так и сделала. Экскурсовод передала злоумышленнице 35 тысяч рублей, а У. потратила их на свои нужды. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества".

Подсудимую оштрафовали на 30 тысяч рублей.