Уровень безработицы в Ставропольском крае превысил 5 процентов

Северо-Кавказстат сообщил, что уровень безработицы в Ставропольском крае по состоянию на апрель 2021 года составила 5,5%. Цифру высчитали в соответствии с методологией Международной организации труда.

Всего в Ставропольском крае проживает 1,381 млн трудоспособных людей. Из них как занятые числятся более 1,2 млн. Нигде не работают 87 тысяч человек.

- Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на предприятиях и в организациях. В апреле 2021 года здесь работало 583,4 тыс. человек, из них 428,3 тысячи – штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, - сказано в сообщении.

24 тысячи безработных обратились в службу занятости. Половина из них получили пособие.

- На конец мая 2021 г. работодатели Ставропольского края официально заявили в службу занятости 32,8 тысячи свободных вакансий, из них 67,4% - по рабочим профессиям. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий составила 89 человек, - сообщает Северо-Кавказстат.