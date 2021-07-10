В Ставрополе отреставрируют здание спортивной школы

В Ставрополе отремонтируют здание спортивной школы №3. Специалисты отреставрируют старинный вестибюль, передает пресс-служба городской администрации.

Над зданием - "Доходный дом", построенный в 1890 году - будет работать подрядчик, который ранее работал над памятниками культурного наследия. Разрешение на реконструкцию получено, восстановление поврежденных временем конструкций уже началось.

- Перед нами стоит важная задача – сохранить архитектурную уникальность объекта и сделать его безопасным и комфортным для юных спортсменов, - отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.