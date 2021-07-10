В Ставропольском крае проверили запрещенные для купания места

ПАСС, ГУ МЧС России по Ставрополью, ГКУ «Ставропольское Лесничество», Рыбнадзор и полиция провели рейд по запрещенным для купания местам на Новотроицком водохранилище.

- Цель рейда - объяснить гражданам опасность выбранного ими места отдыха. Отсутствие медиков, спасательных постов, водолазной чистки акватории пляжа - все это делает «дикие» пляжи смертельно опасными для семейного отдыха. Подобные рейды проводятся спасателями каждый купальный сезон. Однако любителей отдохнуть на необорудованном пляже, к сожалению, не становится меньше, - говорят в ПАСС СК.

Участники рейда рассказали нарушителям о правилах. Многие с пониманием отнеслись к просьбе не плавать в запрещенных местах.