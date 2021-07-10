В больницу Ставрополья привезли оборудование для сложных операций на глаза

В краевую больницу Ставрополья привезли оборудование для операций на глаза. Они позволяют лечить ретинопатию - болезнь, характерная для недоношенных детей. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- Важно вовремя диагностировать эту болезнь, которая при отсутствии адекватного лечения, может привести к потере зрения. Причем реакция нужна быстрая, патология развивается стремительно. Потому так важно, что теперь наши врачи могут сразу, на месте, не теряя времени, прооперировать маленького пациента с ретинопатией, - написал глава Ставрополья.

Теперь детей не нужно вести в другой регион. Техника поступила в работу краевых офтальмологов.