Чипирование в Ставрополе охватило более 400 бездомных собак

Год назад Ставрополь подключился к всероссийской программе «Отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение» (ОСВВ), целью которой является чипирование бездомных собак для регулирования их численности, а также профилактика различных инфекционных заболеваний.

Кстати, одним из участников программы является приют для бездомных животных «Лучший друг», с которым в рамках волонтерской деятельности сотрудничают образовательные учреждения краевой столицы. Школьники собирают корм для животных, помогают приюту заботиться о животных, гуляют с ними, делают будки.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе администрации Ставрополя, с начала 2021 года в городе было чипировано 430 бродячих собак. Прежде, чем закрепить на ухе каждого животного специальную бирку, каждое из них обрабатывают от паразитов, делают прививку от бешенства и стерилизуют. После чего собака возвращается обратно в среду обитания.

Повторному отлову чипированные животные не подлежат. Исключение - если собака проявит немотивированную агрессию в отношении человека.

По поводу отлова безнадзорных собак обращаться следует в комитет городского хозяйства администрации Ставрополя, телефон: (8652) 35-02-58.